Illegale Migration nimmt zu – „Hoheit über Zahlen verloren“

Polizeigewerkschaft und Opposition werfen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vor, nicht über die tatsächliche Lage an den deutschen Grenzen zu informieren. Sie sind verärgert, weil ein interner Report der Bundespolizei zur illegalen Einwanderung nicht mehr veröffentlicht wird. Der „Migrationsanalyse Bericht“ soll Beamten an den Grenzen einen Überblick zu unerlaubten Grenzübertritten geben. Seit 2018 wird er monatlich ins Intranet der Bundespolizei gestellt, im Oktober aber plötzlich nicht mehr.

Auf Anfrage von WELT AM SONNTAG teilte die Bundespolizei mit, dass die Zahl der „festgestellten unerlaubten Einreisen nach Deutschland“ seit Juni 2022 „außerhalb der statistischen und saisonalen Schwankungen“ erkennbar zunehme. Im September wurden demnach 12.701 Einreisen festgestellt.

Erste Städte und Gemeinden an der Grenze könnten keine Flüchtlinge mehr aufnehmen, berichtet Lindholz aus Gesprächen mit Bürgermeistern. „Was Frau Faeser sagt, stimmt nicht mit den Berichten überein, die wir aus den Grenzregionen bekommen“, so Lindholz. Polizeigewerkschafter Teggatz sagte, man sei „mittendrin in einer Lage wie 2015“. Der Unterschied sei nur, dass damals viele Menschen „in einer riesigen Karawane“ gleichzeitig kamen. „In diesem Herbst verteilt es sich auf viele kleinere Gruppen.“

Mehr auf Welt.de (Artikel im Archiv)

