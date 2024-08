Illegale Migration: Grünen-Politiker fordern Ende der Grenzkontrollen

In einem offenen Brief an die EU-Kommission kritisieren Grünenpolitiker die von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) angeordneten Binnengrenzkontrollen. „Wir wenden uns heute mit Sorgen hinsichtlich der vom Bundesinnenministerium eingeführten stationären Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz an Sie“, heißt es in dem Brief von Europa-, Bundes- und Landtagsabgeordneten der Partei an die EU-Kommission und deren Präsidentin Ursula von der Leyen. Weiterlesen auf Welt.de

