Illegale Migranten – Nordfrankreich: Sportartikel-Händler Decathlon stoppt Kajak-Verkauf

Weil sie von Migranten für ihre Überfahrt nach Großbritannien genutzt werden könnten, hat der Sportartikel-Händler Decathlon den Verkauf von Kajaks in den Filialen zweier nordfranzösischer Städte eingestellt. In den Geschäften von Calais und Grande-Synthe würden „aufgrund der aktuellen Situation“ keine Kajaks mehr verkauft, teilte die Pressestelle von Decathlon am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP mit und bestätigte damit Berichte der örtlichen Presse.

Zur Begründung hieß es, die Sportboote seien für die Überquerung des Ärmelkanals ungeeignet und Menschen könnten ihr Leben gefährden, wenn sie es dennoch versuchten. Produkte, „die die Sicherheit auf See erhöhen, wie etwa Westen, Paddel oder Thermoschutz“ würden weiterhin in Calais und Grande-Synthe verkauft, fügte die Pressestelle hinzu. Demnach war der Vorschlag, die Kajaks aus dem Angebot zu nehmen, von den Geschäften selbst gekommen.

Quelle: Epoch Times

