Illegale Migranten aus Nordafrika – Extreme Gewalt in Maspalomas (Gran Canaria)

Extreme Gewalt zwischen irregulären Migranten aus Nordafrika in San Fernando de Maspalomas und gegen Touristen in Playa del Inglés. Am Montag um 15:45 Uhr ereignete sich auf der Plaza del Hierro in San Fernando de Maspalomas eine der gewalttätigsten Episoden unter irregulären Nordafrikaner, die sich in Hotels im Süden der Insel aufhielten, unter Beteiligung von Drogenabhängigen und Obdachlosen.

Die schweren Kämpfe wurden von fast einem Dutzend Personen mit Messern und vielen Schlägen und Tritten geführt, die die Parkplätze in einen erbitterten Kampf um die Kontrolle des Gebietes verwandelten, wo nun die Araber selbst den Ein- und Ausgang des Platzes durch Drohungen und Angriffe kontrollieren.

In dem von einem Nachbarn aufgenommenen Video fällt einer der Migranten zu Boden und wird bewusstlos geschlagen. Obwohl man zunächst dachte, dass er gestorben sei, hat der Notruf 112 gegenüber Maspalomas Now bestätigt, dass er die Warnung erhalten hat und dass der Einsatz des Krankenwagens für die Verlegung ins Hospital Insular notwendig war, so die Quellen aus dem Gesundheitswesen.

Nachdem sie den Ort verlassen hatten, gingen dieselben Einwanderer nach ein paar Stunden zum Einkaufszentrum Anexo II in Playa del Inglés, wo sie in der Nähe von McDonald’s in Auseinandersetzungen mit Touristen verwickelt waren. Ein starkes Polizeiaufgebot wurde in dem Gebiet eingesetzt.

Die illegalen Nordafrikaner kommen morgens in der Gegend an und kämpfen mit den sogenannten „Parkwächtern“ um die Kontrolle der Gebiete. Wenn die Diener um ein Almosen bitten, sind die Nordafrikaner sehr gewalttätig und bedrohen Kunden, die in nahe gelegene Geschäfte, Supermärkte oder Restaurants gehen, mit Messern, was sie in den letzten Wochen in den Ruin getrieben hat, sagen sie.

„Die Leute kommen nicht mehr auf die Plaza del Hierro, um zu kaufen, weil sie Geld verlangen, Angst haben und eingeschüchtert sind“, sagt einer der ältesten Bewohner der Gegend.

Die Nachbarn sind „sehr beunruhigt“, da sich die maghrebinischen Einwanderer (die im Vergleich zu den Subsahariern sehr gewalttätig sind) auf Kosten des Staates in den nahegelegenen touristischen Einrichtungen aufhielten; aber die Situation hat sich in den letzten Wochen mit zahllosen Zusammenstößen auf den Straßen, Raubüberfällen in Fahrzeugen und in Häusern verschlimmert, die es im Süden der Insel noch nie gegeben hat.

Darüber hinaus wurden einige Anwohner mit großen Messern verletzt, nachdem sie von diesen Gruppen irregulärer maghrebinischer Einwanderer bedroht wurden, die jeden Tag ihre Hotels mit der Absicht verlassen, kriminelle Handlungen zu begehen, die trotz ständiger Anrufe bei der Nationalpolizei immer noch auf den Straßen zu finden sind, so die Aussagen von Nachbarn und Geschäftsleuten, die in der Gegend befragt wurden.

Die Plaza de Hierro, in San Fernando de Maspalomas, ist derzeit einer der konfliktreichsten Punkte im Süden der Insel. Die Durchfahrt durch das Gebiet ist ein riskantes Unterfangen, wie die Bewohner und Geschäftsleute selbst Maspalomas Now erzählen, die nicht nur durch die Pandemie eine starke Krise hatten, sondern nun auch durch die Anwesenheit von illegalen Maghrebinern bedroht sind.

Sie stehlen Taschen von Frauen, die durch das Viertel gehen, schlagen die Scheiben von Autos ein, um Gegenstände aus dem Inneren zu entfernen, brechen in Häuser im Wohngebiet ein und plündern, was sie in den Räumlichkeiten finden, sagen die Betroffenen. Quelle: maspalomasahora.com

