Illegale Bespitzelung durch den VS Sachsen: Es kann in diesem Land jeden Bürger treffen!

Der Verfassungsschutz in Sachsen hat illegal Daten über verschiedene sächsische Mandatsträger der AfD gesammelt. Dieser Bruch der Verfassung weckt Erinnerungen an düstere Zeiten, die wir längst überwunden geglaubt haben – und erinnert an eine Staatssicherheit, die neu aufgebaut wurde.

Deshalb werden wir uns mit aller Macht dagegen wehren. Dieser Verfassungsbruch darf nicht toleriert werden!