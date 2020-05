Ikea Dresden: 520 Kunden dürfen nur zeitgleich rein – Hunderte warten auf dem Vorplatz

Die Möbelhauskette hat für alle Wiedereröffnungen „ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt“, heißt es auf der Webseite. Kunden sind aufgerufen, Masken zu tragen und im Geschäft sowie in den Warteschlangen davor 1,5 Meter Abstand voneinander zu halten. In der Filiale in Dresden dürfen zeitgleich nur 520 Kunden das Geschäft betreten. Es kommt zu Wartestaus auf dem Vorplatz und offenbar auch vor der Treppe im Geschäft selbst, denn ein Einlasser teilt den eintretenden Kunden im Video mit: Es staut sich gleich sowieso wieder an der Treppe.