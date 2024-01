„Ihr wolltet doch die Muslime – jetzt sind wir da!“ Palästina-Mob kapert Demo gegen Rechts

Wie vorher angekündigt, haben Pro-Palästinensische Gruppen am Mittwochabend eine Anti-AfD-Demo am Berliner Alexanderplatz gekapert und gestört. Vor dem Roten Rathaus in der Hauptstadt waren viele Menschen zu einem Protest gegen die „Deportationspläne der AfD“ zusammengekommen. Doch Mobs mit Palästina-Flaggen begannen aggressiv, Raum auf der Demonstration zu erobern.

Schnell kommt es zu konflikten zwischen den „gegen Rechts“-Demonstranten und den augenscheinlich aus dem islamischen Raum stammenden jungen Menschen mit den Palästinaflaggen. Weiterlesen auf Apollo News.net

5 34 Bewertungen Artikel Bewertung