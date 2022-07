Ifo-Institut sieht Deutschland „an der Schwelle zur Rezession“

Das Ifo-Institut sieht Deutschland wegen der hohen Energiepreise und der drohenden Gasknappheit „an der Schwelle zur Rezession“. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank von 92,2 Punkten im Juni auf 88,6 Punkte im Juli, wie das Ifo-Institut am Montag erklärte. Die Stimmung in den deutschen Unternehmen war damit so schlecht wie seit Juni 2020 nicht mehr.

Die Stimmung verschlechterte sich demnach in allen Wirtschaftsbereichen: Der Index im verarbeitenden Gewerbe sank stark ab, zum ersten Mal seit zwei Jahren waren zudem die Auftragseingänge leicht rückläufig. Im Dienstleistungssektor fiel die Stimmung ebenfalls erheblich, nach „zuletzt großem Optimismus“ drehte sich laut Ifo auch die Stimmung im Tourismussektor und im Gastgewerbe.

Mehr auf Epoch Times

5 4 Bewertungen Artikel Bewertung