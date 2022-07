Sängerin, Schauspielerin Nina Maleika: Ich wurde am 8.7.2022 Opfer einer kriminalpolizeilichen Hausdurchsuchung, welche in meiner Abwesenheit in meiner Privatwohnung stattgefunden hat! Ich habe mich entschieden das nun öffentlich zu machen!

IHR MACHT MIR KEINE ANGST!

