Diese Gesellschaft ist leider zu träge, faul und ignorant. Vielleicht hat diese Gesellschaft es nicht anders verdient.

Was bin ich froh, dass ich schon so alt bin und den Dreck der auf uns zurollt, nicht mehr so lange, wie die heutige “ Jugend “ erleben muß!

Es sind meine Worte die die hier gesprochen werden und ich in mir trage, sowie auch äußere!

Ich kämpfe jeden Tag für uns und unsere Freiheit und werde kaum gehört, oder als Spinner in gewisse Ecken gestellt.

