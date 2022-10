„Ich bin ein Fuchs“ – Das beste Deutschland aller Zeiten

Umfrage beim CSD in Wuppertal am 10.9.2022. Eine ist ein Fuchs, einer ist das Alpha eines Rudels, andere wiederum haben gleich fünf Namen. Die Eltern werden bestimmt stolz auf ihren Nachwuchs sein? In jedem Fall stellt sich die Frage: Braucht es mehr Akzeptanz oder eher ein Kontingent an Psychologen?

