Hunderte Menschen sind gestern in der Kasseler Königs-Galerie gegangen und das ohne Söder-Lappen. Der Clou, ein Gastronom hatte geöffnet und lies über Lautsprecher verkünden: „Steckt euch die Maske in den Arsch, steckt euch die Tests in den Arsch, steckt euch die Pandemie in den Arsch.“ Das Einkaufszentrum wurde von der Polizei geräumt.

