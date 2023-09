„Humboldt Antifa“ ruft zu Gewalt gegen Lehrer an Berliner Schule auf

Am Humboldt-Gymnasium in Berlin kursiert seit vergangenem Freitag offenbar ein Flugblatt mit menschenverachtendem Inhalt. Darüber informierte uns eine Leserin, das Pamphlet mitsamt seinem unmissverständlichen Gewaltaufruf gegen „die alten homophoben und rassistischen Männer“ – gemeint sind acht Lehrer – liegt reitschuster.de vor!

Hinter den sogenannten „Humboldt Breaking News“ steckt allem Anschein nach die „Humboldt Antifa“, die das Schreiben unterzeichnet hat. In dem „Aufruf an alle Schüler*innen“ werden diese aufgefordert, in den Streik zu treten und damit die Kündigung „von allen Rassisten an der Schule“ zu erzwingen. Weiterlesen auf Reitschuster.de

