Hubertus Heil: „Die meisten“ wandern in Arbeitsmarkt ein, nicht in Sozialsysteme

„Die meisten Menschen wandern in unseren Arbeitsmarkt ein, nicht in die Sozialsysteme“ – so Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Montag gegenüber Welt. Und das ist auch nicht ganz falsch, aber trotzdem eine Aussage, die die wahren Zustände in unserem Land verschleiern soll. Denn „die meisten“ sind laut Beschäftigungsquote für alle Ausländer im Jahr 2022 grade mal 53 Prozent. Sieht man sich die Zahlen in Bezug auf Migranten aus dem Nahen Osten an, die das Migrationsgeschehen in den letzten Jahren dominierten, ist die Quote noch deutlich niedriger. Weiterlesen auf Apollo News.net

