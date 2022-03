HSV-Profi Bakery Jatta: Kein Prozess trotz Anklage wegen Identitätsschwindel

Der bizarre Fall Bakery Jatta zeigt einmal mehr, dass in Deutschland Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht faktisch nicht mehr geahndet werden: Der HSV-Fußballprofi muss sich nicht einmal vor Gericht verantworten – obwohl er sich die Einreise nach Deutschland höchstwahrscheinlich mit gefälschten Personalien erschlichen hatte.

Die Farce um die wahre Identität des aus Gambia stammenden Spielers hält seit August 2019 an. Damals hatten deutsche Medien – vor allem „Sport-Bild“ – erstmals berichtet, dass es sich bei Jatta vermutlich in Wahrheit um Bakary Daffeh handele und er tatsächlich fast drei Jahre älter sei als angegeben hatte – um so den besonderen Schutz für alleinreisende minderjährige Flüchtlinge in Deutschland auszunutzen.

Die Vereinsführung soll sowohl von Jattas mutmaßlich wahrer Identität als auch dem mutmaßlichen Betrug gewusst haben; dort stellte man sich, so damals „Sport-Bild“, die Frage: „Bislang wird ja kommuniziert (auch vonseiten des Spielers), dass es keinen ehemaligen Verein gab. Uns liegen aber entsprechende Hinweise vor. Will/soll man das kommunizieren? Zerstört natürlich ein wenig die Story des Wunder-Flüchtlings.“

