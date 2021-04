Hotspot ist kein Sterne-Hotel – Lampedusa: Illegale aus Tunesien beschweren sich über Empfang

So mancher Urlauber machte bereits die Erfahrung, wenn das gebuchte 4-Sterne-Hotel sich als Bruchbude entpuppte und den Unmut auslöste. So erging es wohl einer Gruppe illegaler Migranten, die aus Tunesien wegen der kriegsähnlichen Zustände per Boot übers Mittelmeer flüchten mussten und mit den letzten Kräften auf Lampedusa ankamen, die sich über den Empfang in Italien und über die Unterbringung im Hotspot beschweren, denn offenbar haben die jungen Männer eine adäquate Unterkunft und besseren Service erwartet, ähnlich wie in einem 4-Sterne-Hotel.

Hotspot di #Lampedusa: i #migranti tunisini, scappati dalla guerra e dalle torture, si lamentano dell’accoglienza in Italia.

Certo, l’hotspot non è un albergo a 5 stelle, ma non è meglio della scampata morte nella guerra in #Tunisia? pic.twitter.com/rgBXtm3Z5S — Francesca Totolo (@francescatotolo) April 5, 2021

