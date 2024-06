Hotel am Flughafen Frankfurt macht dicht – 130 Flüchtlinge ziehen ein

Wer das „Best Western Soibelmanns Frankfurt Airport“ in eine bekannte Suchmaschine eingibt, dem wird anhand der angezeigten Ergebnisse auf den ersten Blick nicht Ungewöhnliches auffallen. Selbst die Verfügbarkeit an frei wählbaren Terminen kann scheinbar noch geprüft werden. Tatsächlich aber hat das in Groß-Gerau gelegene Hotel seine Pforten am 31. Mai 2024 geschlossen, Touristen und Geschäftsleute werden dort künftig nicht mehr übernachten.

Wie schon in so vielen Fällen vorher soll auch die unweit des Flughafens gelegene Herberge zur Flüchtlingsunterkunft umgewidmet werden. Weiterlesen auf Reitschuster.de

