Horst im Aufnahme-Rausch: Seehofer lässt 243 kranke „Minderjährige“ aus Griechenland einreisen

Nach der Ankündigung von Bundesinnenminister Horst Seehofer, Italien und Malta wieder „Bootsflüchtlinge“ abzunehmen, folgt sogleich der Nachschlag: 243 „Kinderlein“ – vorzugsweise kranke – sollen aus den griechischen Elendsquartieren der Ägäis-Inseln nach Deutschland einreisen, im Schlepptau Geschwister und Eltern sowie weitere sechs „Minderjährige“.

Die Mitte April in Hannover gelandeten 47 „Minderjährigen“ sahen auch so verzweifelt, leidend und krank aus, man sah denen förmlich die Strapazen des Aufenthaltes auf den Ägäis-Inseln an, wie aus dem Ei gepellt und fröhlich schritten sie die Gangway herunter, wo das Empfangskomitee zur Begrüßung bereitstand, um die Dringlichkeit der Aufnahme von zerbrechlichen Seelen zu bekräftigen.

[…] Deutschland lässt 243 kranke minderjährige Migranten aus Griechenland einreisen. Das sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch in Berlin.

Hinzu kämen Geschwister und Eltern sowie sechs Minderjährige, die bei einem ersten Flug mit 47 Kindern und Jugendlichen im April nicht mitreisen konnten. Etwa ein Dutzend europäischer Staaten werde andere Personengruppen übernehmen, sagte der Minister. […] Quelle: Redaktionsnetzwerk Deutschland