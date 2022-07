Horrorekzem nach Genspritzen: Feuerrotes Gesicht, Haut schält sich ab

Eine junge Frau leidet offenbar an schlimmen Impffolgen. Mit jeder Dosis der Covid-Spritzen wurde ihr Ekzem schlimmer, breitete sich aus. Ihr komplettes Gesicht ist feuerrot, die Haut schält sich ab. Auf TikTok teilt sie ihre Geschichte. Nun geht ihr Video viral und hat bereits Millionen Klicks. Die Genspritze dürfte bei der jungen Frau eine überschießende Reaktion ausgelöst haben, wodurch sich ihr Ekzem extrem ausbreitete und verschlechterte.

“Lasst uns über Impfungen sprechen”, beginnt sie ihre Geschichte. Sie habe sich dreimal impfen lassen. Nach jeder Impfung habe sich ihr Ekzem verschlechtert. 29 Jahre hätte sie ihre Dermatitis gut im Griff gehabt. Lediglich am Handrücken und an der Innenseite des Armes hätte sie kleine rote Flecken gehabt – nie aber in ihrem Gesicht. Dermatologen habe sie keinen benötigt.

Politikstube: Die junge Frau bemerkte bereits bei der 1. Impfung die Reaktion der Haut und lässt sich dann noch zweimal impfen. Da fehlen einem angesichts der Naivität die Worte!

