Horror-Studie: So gesundheitsgefährdend lebt es sich in der Nähe von Windkraftwerken

Wer in einem Radius von bis zu zehn Kilometern von Windkraftwerken lebt, muss mit ernsthaften gesundheitlichen Beeinträchtigungen – inklusive Missbildungen, Fehlgeburten und Krebs – rechnen. Dies legt zumindest eine aktuelle Studie nahe. Menschen und Tiere sind gleichermaßen von den negativen Auswirkungen betroffen. In Deutschland und Österreich dürfen solche Anlagen noch näher an Siedlungen gebaut werden.

Es ist weithin bekannt, dass Offshore-Windkraftwerke das maritime Leben negativ beeinflussen. Von den unzähligen geschredderten Vögeln und Fledermäusen durch die Rotorblätter von Windkraftanlagen ganz zu schweigen.

