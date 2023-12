Holm zu Faesers Boykott-Aufruf: „Erinnert an SED-Zeiten“

Der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Leif-Erik Holm, hat Nancy Faesers „Haltungsbefehl“ an die deutsche Wirtschaft scharf kritisiert. Die Bundesinnenministerin sowie diverse Politiker von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen hatten von Unternehmern verlangt, sich von der AfD zu distanzieren. Denn dieser schade dem Wirtschaftsstandort Deutschland.

Der Ampel, so meint Holm, scheine „langsam der Allerwerteste auf Grundeis zu gehen“, wenn sie von Unternehmen jetzt „auch noch ein Bekenntnis gegen die ,böse‘ Opposition“ verlange. Der 1970 in der früheren DDR geborene Politiker sagte, ihn erinnere das „immer frappierender an SED-Zeiten“. Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

