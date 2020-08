Holland nimmt Einladung nach Berlin an – Nederland gaat ook naar Berlijn

Zur Demo am 29.08.2020 in Berlin wird Verstärkung aus den Niederlanden erwartet. Die Organisation „Virus Wahrheit“, deren Demos in den Niederlanden bisher verboten wurden und die erste Demo erst letzte Woche erlaubt wurde, und genauso wie in Deutschland die Presse die Unwahrheit über die Teilnehmerzahl verbreitete, hat die Einladung angenommen. Hoffentlich kommen die Holländer ohne Wohnwagen. 😄

Angeblich wollen auch die Gelbwesten aus Frankreich kommen. Hier haben wir aber leider keine glaubhafte Quelle gefunden.