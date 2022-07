Holländische Bauernproteste: Nun erste Solidaritätsbekundungen in Deutschland

Wie angespannt die Situation unter der Oberfläche in Wahrheit ist, belegen auch die massiven Bauernproteste in den Niederlanden, die bezeichnender Weise von den öffentlich-rechtlichen Medien völlig totgeschwiegen werden. Dennoch gibt es mittlerweile auch Solidaritätskundgebungen in Deutschland. AUF1 hat sich in Holland ein Bild von der Situation gemacht. Immer mehr wird der Widerstand der holländischen Landwirte zu einem regelrechten Volksaufstand, der ein Vorbild für ähnliche Bewegungen in ganz Europa sein könnte. Denn die im Zuge des „Great Resets“ geplante große Enteignung der Bürger, wird auch bei uns nicht ausbleiben.

