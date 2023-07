Hohe AfD-Umfragewerte in Thüringen: CDU-Vorstand offen für Gespräche mit der Linken

Der Grundsatz „Keine Kooperation mit der Linken“ ist bei der CDU in Granit gemeißelt. Ein Unionspolitiker will dieses Prinzip nun brechen! Mike Mohring von der CDU Thüringen zeigt sich offen für Gespräche mit der Linken. In der Partei von Bodo Ramelow arbeiteten Leute, die „ihre Sache mit Sinn und Verstand machen“, so Mohring gegenüber dem Portal The Pioneer.

Angesichts der hohen Umfragewerte der AfD in Thüringen müsse man umdenken, meint Mohring. Nach der Wahl müsse die Union im Zweifel auch mit der Linkspartei sprechen.

