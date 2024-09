Hofreiter: Vom Corona-Scharfmacher zum Zensur-Verfechter

Gibt es jemanden, der all die schlechten Eigenschaften, derer sich die grüne Partei rühmen darf, so großartig verkörpert wie Anton Hofreiter? Ich gebe zu, auch Ricarda Lang spielt eine Rolle beim Kampf um die vorderen Ränge, aber ob sie sich gegen Hofreiter durchsetzen könnte, ist fraglich. Corona-Scharfmacher in der Vergangenheit, Freund von Kriegsführung und Waffenlieferungen in der Gegenwart – und da auch der Krieg irgendwann ein Ende haben wird, hat er sich nun ein neues Betätigungsfeld gesucht: die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung.

In der „Welt“ kann man lesen, er habe „größere Anstrengungen im Kampf gegen den Terror gefordert und in diesem Zusammenhang eine Sperrung des Onlinedienstes X nicht ausgeschlossen.“ Weiterlesen auf Reitschuster.de

