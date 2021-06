Hoffentlich bekommen sie bald alle ihre Impfung: Marburg: „Impfstoff für alle!“

Die Demonstranten protestierten am Sonntag vor einer BioNTech-Fabrik im hessischen Marburg und forderten die Aufhebung des Patentschutzes für die COVID-19-Impfstoffe dieses deutschen Herstellers. In Marburg befindet sich eine Produktionsstätte von BioNTech für COVID-19-Impfstoffe. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Mainz.

