Hört euch das an: Am Hambacher Schloss – Bürger platzt der Kragen!

So wie am 27.05.1832 zogen am 28.05.2022 wieder tausende Menschen zum Hambacher Schloss, so wie vor 200 Jahren geht es heute wieder um die Freiheit. Der Weg zum Hambacher Schloss wurde von der Polizei blockiert und die Versammlung für beendet erklärt. Bevor die Polizei die Blockade öffnete und doch noch den Weg freimachte, platzt einem Bürger der Kragen.

