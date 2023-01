Hockey-WM in Indien: Deutschland mit Regenbogen-Binde

Bei der am Freitag beginnenden Feldhockey-Weltmeisterschaft hat der deutsche Verband den Titel als Ziel ausgerufen. Gleichzeitig will die Mannschaft sich politisch positionieren und „Haltung“ zeigen. Kapitän Mats Grambusch von Rot-Weiß Köln hat angekündigt, beim Turnier in Indien eine Kapitänsbinde in Regenbogenfarben tragen zu wollen.

Anders als die Fifa hat der Hockey-Weltverband FIH den Antrag der Deutschen auf Tragen der Binde in den Farben der Queer-Bewegung genehmigt. Der Regenbogen steht für alle sexuellen Partnerschaften – bis auf die zwischen Mann und Frau.

Bundestrainer André Henning lobte im Deutschlandfunk, daß seine Mannschaft Haltung zeige und sich positionieren wolle.

