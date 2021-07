Hochwasser: Komplett verkommen und inkompetent – Eine Zusammenfassung

Liebe Zuschauer, die Verkommenheit und Inkompetenz tritt in einer derartigen Katastrophe wie das Hochwasser in NRW und RLP besonders zutage. Nicht, dass man das vorher nicht schon lange sehen konnte in allen Bereichen unseres Landes, man musste nur hinsehen. Das gelingt jetzt immer weniger. Die Prioritäten der Politiker sind eindeutig. Die schlechte Nachricht: Das deutsche Volk kommt bei den Prioritäten nicht vor!

Euer Thomas

