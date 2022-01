Hochinteressant! Dr. Gerd Reuther fasst das verbrecherische Tun wunderbar zusammen

Liebe Zuschauer, ich spiele in diesem Video einen Ausschnitt eines Radiointerviews mit Dr. med. Gerd Reuther vor, in dem er in klaren Worten und unmissverständlich das verbrecherische Tun des Regimes und seiner Vasallen zusammen fasst. Gesendet wurde das Interview nicht vom Bayerischen Rundfunk, sondern von dem kleinen Münchener Privatsender „Radio München“. Datum: 29.11.21 – Euer Thomas

Ein hochinteressantes Video, das ab Minute 03:38 beginnt.

Politikstube: Auch uns ist das Interview entgangen, umso besser, dass Thomas einen Auszug veröffentlicht und hoffentlich viele Menschen erreichen wird. Unbedingt anhören.

