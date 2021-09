„Hier geht es um die Existenz der Leute“ – Markus Gärtner im Gespräch mit Tino Chrupalla (AfD)

Zum Abschluss des AfD-Wahlkampfes in Sachsen am Mittwoch (22.9.) habe ich mit dem Co-Vorsitzenden der Partei, Tino Chrupalla, gesprochen. In diesem Gespräch bilanziert er seine Eindrücke vom Wahlkampf 2021. Er entlarvt am Beispiel der strukturschwachen Lausitz, wie Finanzhilfe fehlgeleitet wird, erklärt, wie seine Partei in der kommenden Legislaturperiode Opposition betreiben will, analysiert die Rolle der Medien und erklärt, welche Pläne er hat …

5 11 Bewertungen Artikel Bewertung