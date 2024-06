Der SPD-Chef und die Antifa – das scheint eine Beziehung mit einer großen gemeinsamen Geschichte zu sein!

Lars Klingbeil war Juso-Chef (2003-2007), SPD-Generalsekretär (2017-2021) und ist seit dem 11. Dezember 2021 Vorsitzender der Kanzler-Partei SPD. In einer bemerkenswerten Interview-Szene erklärt Klingbeil seinen Weg an die Parteispitze: „Ich hab angefangen mit Politik, weil ich mich gegen Rechts eingesetzt habe … bei uns in der Antifa mit aktiv gewesen bin.“ Weiterlesen auf nius.de

