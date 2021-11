Hetzjagd nimmt an Fahrt auf: Grünen-Politiker fordern Maulkorb für Impf-Skeptiker

Die Hetzjagd auf Impf-Skeptiker nimmt immer mehr groteske Züge an, nun fordern die ersten Grünen-Politiker einen Maulkorb für diese. Nichts anderes erwartet man von der Bevormundungs- und Verbots-Partei, die die Korridore der Meinungsfreiheit immer enger schnüren will und damit den üblen Machenschaften der ehemaligen SED sehr nahe kommt.

Jeder anderer Standpunkt über die Corona-Impfung verursacht Schnappatmung und wird stigmatisiert, mit dabei die Melonenpartei, die stets Offenheit und Toleranz verbissen proklamiert.

Bild.de (Artikel im Archiv )

Sie gaben zu, nicht geimpft zu sein oder sprachen nur offen über Impf-Sorgen – jetzt werden sie massiv diffamiert! Deutschland diskutiert über die Aussagen von Fußballer Joshua Kimmich (26), Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht (52) und Philosoph Richard David Precht (56). Dafür drohen Grünen-Politiker jetzt sogar mit dem Impf-Maulkorb!

Bundestagsabgeordneter Kai Gehring (43) schrieb nach dem Auftritt von Wagenknecht im ARD-Talk „Anne Will“ auf Twitter: „Welche Mitverantwortung trägt Talkmasterin Anne Will an der zu geringen Impfquote in Deutschland, wenn sie Impfgegnerin Wagenknecht wieder mal ein Forum in ihrer Sendung bietet?“

Abgeordnete Paula Piechotta (25) twitterte, dass Wagenknecht „eine Gefährdung für unser aller Gesundheit“ sei. Wer sich nicht von ihr distanziere, „der macht sich mitschuldig“. Der „Spiegel“ unterstellte Precht „Querdenker-Niveau“, bezeichnete ihn als „Gefahr“.

