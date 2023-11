Herrscht in Deutschland bald die Scharia? Polizeigewerkschaft warnt vor Kontrollverlust

Seit dem Großangriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober mehren sich propalästinensische Aufstände auf deutschen Straßen, bei denen Israel- und judenfeindliche Parolen skandiert werden. „Die Polizei ist gefordert wie noch nie in der Nachkriegsgeschichte“, erklärte Gewerkschaftschef Rainer Wendt. Die Polizei arbeite rund um die Uhr am Limit und habe die Lage noch im Griff – „aber niemand weiß, wie lange noch“.

Wendt warnte gegenüber der Bild-Zeitung vor dramatischen Entwicklungen. „Die radikalen Islamisten stellen die Machtfrage auf unseren Straßen, die müssen wir zu unseren Gunsten beantworten, sonst herrscht nicht mehr das Grundgesetz, sondern die Scharia.“ Weiterlesen auf Report24.news

