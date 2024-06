Henryk M. Broder: Toleranz und Respekt bei Messerattacken

Von Henryk M. Broder – Die badische Landesbischöfin Heike Springhart hat eine Erklärung zu dem Blutbad von Mannheim abgegeben, das ein Zuwanderer aus Afghanistan angerichtet hat. Darin heißt es: „Es ist wichtig, Vorurteile abzubauen, sich über andere Religionen zu informieren und den Dialog zu suchen. Gemeinsam sind wir gefordert, uns aktiv gegen Hass und Extremismus jeglicher Art stellen – in unserem Alltag, in unserer Nachbarschaft, in den sozialen Medien. Indem wir uns für eine Kultur der Toleranz und des Respekts einsetzen, können wir dazu beitragen, dass sich solch schreckliche Ereignisse wie die Messerattacke in Mannheim nicht wiederholen.“

Da kann einem Ungebildeten, der schon mal Karl Barth mit Mario Barth verwechselt, kurz die Luft wegbleiben. Artikel weiterlesen auf Achgut.com.

