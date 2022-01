Henryk M. Broder: Jede Katastrophe fängt klein an

Publizist und Autor Henryk M. Broder zu Gast bei Links. Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher am 30.01.2022. Broder kämpft vehement gegen die Impfpflicht und befürchtet durch sie die Etablierung einer Zwei-Klassen-Gesellschaft.

In dem kurzen Videoausschnitt von der Sendung spricht Broder die Zwei-Klassen-Gesellschaft am Beispiel der ungeimpften Bundestagsabgeordneten an, die auf der Publikumstribüne Platz nehmen mussten. Und da sind in der Tat, die roten Linien überschritten. Jede Katastrophe fängt klein an.

