„Helft mir, helft mir!“ – Heidelberg: Ältere Dame von Polizei abgeführt

Gestern haben sich hunderte Menschen auf dem Universitätsplatz in Heidelberg getroffen, um gegen die Corona-Maßnahmen und Impflicht zu demonstrieren. „Helft mir, helft mir“, kreischt eine ältere Dame, als sie von der Polizei abgeführt wurde.

Sie wurde genau dort abgeführt, wo in den 1930er Jahren Bücher verbrannt wurden und heute erneut Presseerzeugnisse verboten und womöglich Menschen wegen Meinungsäußerungen abgeführt werden. WIM wurde dies von einer 85-Jährigen zugetragen, die das Ganze am 19.12.2021 erschüttert beobachtete, dass sie so etwas noch nicht gesehen habe.

