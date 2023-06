Heizungsgesetz und EU-Sanierungszwang führen Millionen Menschen in die Altersarmut

Der deutsche Immobilienmarkt schlittert immer tiefer in eine Krise: Eine gefährliche Gemengelage aus steigenden Zinsen, fallenden Preisen und Schwierigkeiten in der Bauwirtschaft bereiten Immobilienbesitzern Sorgen. EU-Sanierungszwang und grüner Heizungswahn könnten Millionen Eigenheimbesitzer in Existenznöten führen. Gleichzeitig herrscht Wohnungsnot, die durch die Masseneinwanderung weiter befeuert wird. AUF1

