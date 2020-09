Heiko Schöning bei Corona-Demo in London verhaftet

Querdenken Anwalt Markus Haintz teilt mit: Ich habe eben mit Heiko Schönings Anwalt in England und mit der dortigen Polizeidienststelle gesprochen, in der er in Gewahrsam ist.

Heiko wird dort immer noch rechtswidrig festgehalten, wir arbeiten daran.

Wenn ihr euch über Heiko’s Zustand erkundigen wollte, ihn insbesondere als Arzt oder Anwalt unterstützen möchtet, anbei die Nummer der zuständigen Polizeidienststelle in London.

00442032762511 (Sollte die Nummer überlastet sein, bitte gerne auf den Anrufbeantworter sprechen und um Rückruf bitten)

Danke für eure Unterstützung. Bleibt dran, ich werde solange dort anrufen, bis das alles aufgeklärt ist, auch wenn das Tage oder Wochen dauert!

Markus Haintz