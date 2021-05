Heidelberg: Randale an Pfingsten auf der Neckarwiese

Hunderte Menschen feiern am Pfingstwochenende in Heidelberg. Doch dann kippt die Stimmung. Flaschen fliegen auf Polizisten. 300 Feiernde feuern sie dabei an. Eine Nacht später muss die Polizei erneut eingreifen. Randalierer zerstören die Teststation und beschädigen einen Imbißwagen. Oberbürgermeister Eckart Würzner ist schockiert über das Ausmaß an Gewaltbereitschaft und dem inakzeptablem Verhalten der städtischen Partyszene. Wegen der Ausschreitungen ist die Polizei nun in Dauerbereitschaft. Die Neckarwiese wurde gesperrt.

Partyszene? Eventszene? Eine Gruppe Jugendlicher? Erlebnisorientierte?



