Heidelbeeren-Klau im Wert von 3,98 Euro: Zwei Monate Knast für Rentnerin (69)

Eine 69-jährige Rentnerin muss für zwei Monate in den Knast, ihr Vergehen: sie soll zwei Packungen Heidelbeeren im Wert von 3,98 Euro in einem „Wir lieben Lebensmittel“-Supermarkt stibitzt haben. Der Aufenthalt hinter schwedischen Gardinen begründet das Gericht damit, die Rentnerin war wegen Diebstahls von Deko-Motorrädern im Wert von 150 Euro bereits vorbestraft.

[…] Das Urteil klingt auf den ersten Blick kurios: Eine Rentnerin aus dem bayerischen Traunreut muss für zwei Monate ins Gefängnis, weil sie im Supermarkt offenbar zwei Packungen Heidelbeeren in Wert von 3,98 Euro hat mitgehen lassen. Wie kommt die hohe Strafe zustande?