Haut ab! Spaziergang in Pirna: Polizei ist überfordert und zieht sich zurück

Seit Montagnachmittag hatte ein Großaufgebot der Polizei in Pirna vermeintliche Stärke demonstrieren wollen. Als sich am Abend ein friedlicher Spaziergang in Bewegung setzte, wurden Teilnehmer angegriffen. Videos zeigen, wie ein alter Mann minutenlang auf dem Boden liegt – umringt von Polizisten, die offenbar große Mühe haben, die aufgebrachten Bürger auf Abstand zu halten. Text übernommen von Freie Sachsen

4.9 9 Bewertungen Artikel Bewertung