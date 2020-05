Hauptsache gegen Rechts, ansonsten blind – Heiko Maas: Haltet auf Demos mehr als 1,50 Meter Abstand zu Extremisten

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD), ein Fan der gewaltverherrlichenden linksextremen Band „Feine Sahne Fischfilet“, warnt die Bürger davor, sich auf Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen von Extremisten vereinnahmen zu lassen und mehr als 1,50 Meter Abstand zu halten.

Mit Extremisten sind natürlich Rechtsextremisten gemeint, alles was sich gegen das Establishment stellt und eine andere Meinung vertritt, ist rechts und böse, hingegen der Linksextremismus nach den Worten von Manuela Schwesig (SPD) eh nur ein aufgebauschtes Problem ist, daher werden militante Linksextremisten bevorzugt von Politik und Systemmedien als Autonome, Aktivisten und Kämpfer bezeichnet, die mit großzügiger politischer und auch finanzieller Förderung unterstützt werden.

[…] Außenminister Heiko Maas (SPD) hat die Bürger davor gewarnt, sich auf Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen von Extremisten vereinnahmen zu lassen. „Wenn radikale Extremisten und Antisemiten Demonstrationen benutzen, um zu hetzen und zu spalten, dann sollte jeder deutlich mehr als nur 1,5 Meter Abstand halten“, sagte Maas der „Welt“ (Online Donnerstag/Print Freitag). „Wer ohne Maske, ohne Mindestabstand und ohne jede Rücksicht auf andere Verschwörungstheorien in die Welt schreit, der verwechselt Mut mit blinder Wut und Freiheit mit blankem Egoismus.“

Demokraten sollten respektvoll miteinander diskutieren und sachlichen Protest ernst nehmen, mahnte der SPD-Politiker. „Die Freiheiten des Grundgesetzes, auf die sich die Demonstranten berufen, finden allerdings ihre Grenze in der Freiheit unserer Mitmenschen.“ An diesem Wochenende sind erneut in mehreren Städten Demonstrationen gegen die staatlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie geplant. Rechtsextremisten versuchen nach Erkenntnissen der deutschen Sicherheitsbehörden vielerorts, die Proteste für sich zu nutzen. […] Quelle: Redaktionsnetzwerk Deutschland