Hauptsache die Russen verlieren!

Jens Zimmer: Wirtschaftskriegsminister Robert Habeck kennt nur noch ein Ziel: Die Niederlage Moskaus! Koste es, was es wolle. Doch der angekündigte Sieg mag sich nicht einstellen. Im Gegenteil: Die Russen gewinnen! Und die Sanktionen haben letztendlich vor allem uns selber geschadet. Vergeblich waren sie dennoch nicht. Was heute noch als ″ungewollt“ gilt, könnte schon morgen als ″Errungenschaft“ gehandelt werden. Energiemangel als Schritt in die Zukunft. Ein grüner Wunschtraum geht in Erfüllung!

