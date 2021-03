Hauptsache Abstand halten und Maskenpflicht: Zahl der eingeschleusten Ausländer stark gestiegen

Die Zahl der nach Deutschland eingeschleusten Ausländer ist im Jahr 2020 deutlich gestiegen. Mehr als 15.000 Personen fielen der Polizei auf, also nur die Erwischten, man mag sich die Dunkelziffer gar nicht erst ausmalen. Offiziell eine Kleinstadt, inoffiziell vermutlich eine Mittelstadt. Die Geschleusten stammen überwiegend aus Afghanistan, Syrien, Bangladesch, Pakistan und dem Iran.

In Deutschland kann jeder einreisen, auch illegal und versteckt in LKWs, ob als „Minderjähriger“ oder Erwachsener, statt in Abschiebehaft folgt der Gang in die Erstaufnahmeeinrichtung, hier wird fast jeder aufgenommen und darf Asyl beantragen, egal, ob der „Schutzsuchende“ bereits zig sichere Staaten durchquerte und aus einem sicheren Drittland kommt, was kümmert den politisch Verantwortlichen die illegalen Grenzübertritte.

Wen interessiert es überhaupt noch, ob Personen illegal und mehrheitlich völlig ungeklärter Identität nach Belieben nach Deutschland einreisen können, ob sich darunter radikale Moslems, verurteilte Mörder, Sexualstraftäter, islamistische Kämpfer oder andere Kriminelle darunter befinden, in Deutschland wartet man ganz einfach ab, wie der Illegale sich entwickelt, in nicht wenigen Fällen bis dieser „polizeibekannt“ ist und alternativ sich mehrere Identitäten zulegt.

Gewiss sieht staatliche Kontrolle über illegale Einwanderung wahrlich anders aus, aber auch fast sechs Jahre später ist Merkel sich treu geblieben: „Die 3.000 Kilometer lange deutsche Grenze könne man nicht schützen“ – zumindest nicht vor Illegalen und angeblichen Schutzsuchenden.

