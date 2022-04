Hau ab! Kriegstreiber! Der beliebte Wirtschaftsminister Habeck in Dortmund

Nach dem Autritt in Bielefeld huschte Habeck schnell nach Dortmund, um Wahlkampf für die Grünen zu machen, aber auch dort war der Empfang frostig und seine Rede von lautstarken Protesten begleitet.

Laut T-Online sagte Habeck über die Gegendemonstranten: „Wenn man sich nur noch mit Trillerpfeifen und Megafonen zur Wehr zu setzen weiß, dann stärkt es mich nur in dem Kurs, den wir gehen, denn offensichtlich sind die Argumente ausgegangen“.

Nun ergeht es Habeck wie so vielen anderen Ministern/Politikern aus dem Elfenbeinturm, von den Leitmedien/vom ÖR in den Himmel gelobt und mit Jubel-Umfragen bedacht, begegnet man außerhalb der politischen Blase der Realität, wenn man in Kontakt mit Bürgern gerät.

