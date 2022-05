Hau ab! Hau ab! Karl Lauterbach in Bremen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) war am 24. Mai bei einer Sprechstunde in der Bremer Bürgerschaft. Vor dem Gebäude warteten bereits wütende Bürger auf den SPD-Politiker. Sie riefen „Hau ab“ und forderten „Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung“. Lauterbach richtete sich mit einer kurzen Ansprache an das aufgebrachte Publikum und flüchtete schließlich mit seinen Personenschützern in einer schwarzen Limousine. Quelle: News23

