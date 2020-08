Hat Querdenken 711 die Presseberichte zur Demo am 01.08.2020 in Berlin nicht gelesen?

Zitat: Damit eine vollständige, unparteiische und wahrheitsgemäße Berichterstattung möglich ist, bieten wir Journalisten ab sofort an, Deeskalationsteams an ihre Seite zu stellen. Diese Teams sind psychologisch erfahren, begleiten Euch durch die Demos und vermitteln bei Konflikten.

Politikstube: Wahrheitsgemäße Berichterstattung in den Mainstream Medien wäre neu und unvorstellbar. Die Presse berichtet so, wie die Politik es will. Und wenn Merkel und Co. der Meinung sind, auf der Demo waren nur 10 Teilnehmer, dann wird das auch so berichtet. Die Mainstream Medien suchen doch nur nach Leuten, die eine Reichsflagge tragen oder sonst wie auffallen um die Demos negativ darzustellen. Irgendwie haben das die Veranstalter von Querdenken 711 noch nicht verstanden, oder war das Satire?