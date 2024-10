Hape Kerkeling bei „Maischberger“: „Es gibt keinen biologischen Deutschen, das ist eine üble Fantasie!“

Wie bewirbt man im öffentlich-rechtlichen Rundfunk am besten sein neues Buch? Man nennt AfD-Wähler Idioten und sagt: „Es gibt keinen biologischen Deutschen, das ist eine üble Fantasie!“ So geschehen in der zweiten Oktober-Ausgabe der ARD-Show „Maischberger“. Dort war Komiker Hape Kerkeling (59) zu Gast, um unter anderem über sein neues Werk, eine DNA-Untersuchung, die AfD und Homophobie zu sprechen. Weiterlesen auf nius.de

