Hannover will fünf Hotels für ukrainische Flüchtlinge anmieten

Um Geflüchtete aus der Ukraine unterzubringen, will die Stadt Hannover nun fünf Hotels anmieten: „Wir werden fünf Hotels für den Rest des Jahres mieten“, sagte Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD) der Zeitung. Außerdem werde geprüft, ob leerstehende Gebäude genutzt werden könnten. Als Zielzahl nennt Sozialdezernentin Sylvia Bruns (FDP) demnach gegenüber der HAZ die Unterbringung von 10.000 Menschen aus der Ukraine in Niedersachsens Landeshauptstadt.

Hannovers Hoteliers hatten laut HAZ der Stadt bereits vor knapp zwei Wochen Hotels vorgeschlagen, die als Unterkunft für Geflüchtete dienen könnten. „Das waren insgesamt rund 1400 Betten“, sagt Jörg Lange, Vorsitzender des Branchenverbands Dehoga in der Region Hannover.

Quelle: rnd.de (Artikel im Archiv)

Politikstube: Das erinnert an das Jahr 2015, da wurden auch in Hannover Hotels angemietet. Besitzt eigentlich die Stadt Hannover noch die teuer gekaufte Villa (1,6 Millionen Euro) für die damaligen minderjährigen „Flüchtlinge“? Was ist eigentlich aus dem Millionen-Flop geworden?

